Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОколо 13 миллионов россиян получают «чёрную» зарплату

Около 13 миллионов россиян получают «чёрную» заработную плату. Подобный вывод сделали специалисты «Национальных кредитных рейтингов». Анализ был проведён на основании данных ФНС и Росстата, в которых отображались выплаченные суммы зарплаты и удержанный НДФЛ.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россиян получают зарплату «в конверте»

Российская газета02:24

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Доходы-«невидимки»: Эксперты оценили масштабы теневой занятости населения

Царьградвчера в 22:09

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвы03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Общество

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Политика

Жириновский встретил смерть Лужкова словами «слава Богу»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и вспомнил, как добивался его отставки с поста.
Русская Планета 06:44
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия вчера в 23:07
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Футбол

«Нужно слушать по-настоящему, иначе я могу делать все сам». Клопп разозлился из-за переводчика на пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп раскритиковал работу переводчика на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Sportbox.RU 07:44
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
WomanHit.ru 07:53
Футбол

Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
RT на русском 07:57
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:00
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
ТАСС 05:27
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

В Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда огласили приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы.
Российская газета 05:39
Шоу-бизнес

Сергей и Тата Бондарчук разводятся после семи лет брака

Супруги разводятся, прожив семь лет в браке. Развод без скандалов и громкой делёжки имущества.
Paparazzi.ru 02:25
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
RT на русском 07:40
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Гаджеты

Раскрыта информация о производительности новых игровых приставок Xbox

Машины и Механизмы 06:24
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Энергетика

На Украине цену на газ для населения снизили на 13%

Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем.
МонаВиста 08:18
Авто

Марка Holden отказалась от моделей Commodore и Astra

«Пятый» Commodore скопировал Инсигнию, а «четвёртый» — Chevrolet SS. Тем не менее история модели началась 41 год назад.
Драйв 05:33
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.
РИА Новости 05:58
Общество

В Ленобласти 31 декабря станет выходным днем

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.
Телеканал Санкт-Петербург 04:52
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное