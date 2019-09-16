Технологии
UfacityNews.ruОколо 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
Компания «Дримкас» случайно открыла доступ к миллионам записей с данными своих пользователей. Об этом рассказали в компании по кибербезопасности DeviceLock, сообщает газета «Известия». По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
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с чего всё началось
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).Известиявчера в 17:01
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РБК вчера в 12:19
Происшествия
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