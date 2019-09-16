Технологии

ИзвестияИзвестияОколо 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД). Об уязвимости сообщили «Известиям» в компании по кибербезопасности DeviceLock.
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с чего всё началось

Ушли из базы: в Сеть утекли 14 млн записей компаний и покупателей

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Известиявчера в 18:43

В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей

РЕН ТВвчера в 17:25

В интернет утекли сведения о 14 миллионах компаний и покупателей

URA.Ruвчера в 18:57

Миллионы записей с данными компаний и покупателей утекли в сеть

Lenta.ruвчера в 19:33

В открытом доступе.14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Телеканал 360°вчера в 20:13

«Известия»: более 14 млн записей компаний и физлиц попали в открытый доступ

Коммерсантъ03:21

Данные 14 миллионов компаний и покупателей попали в Сеть

ТК Звездавчера в 20:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

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Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд поделился мнением о том, что Россию пытаются вытеснить с мирового рынка газа.
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В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

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REGNUM 02:54
Политика

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Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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США обвинили Россию в «оккупации Донбасса»

Америка, в лице представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, заявляет, якобы Россия продолжает оккупировать Донбасс.
ФедералПресс 01:28
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

РИА Новости 02:35
Общество

Резкое похолодание ожидает Ростовскую область

В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Кино

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В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews 03:04
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
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Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске

Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

ТСН: в Харькове националисты избили участников прайд-парада

После столкновения с правоохранителями молодых посадили в автозаки и увезли в райотдел Харькова.
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Известия вчера в 10:32
Политика

МИД Ирана отверг обвинения США в атаках на Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии причастен Тегеран, являются ложью.
News.ru вчера в 03:24
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие

Россия развернула С-400 в Арктике

Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Политика

Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
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Дональд Трамп подтвердил ликвидацию сына Усамы бен Ладена

Как заявил американский президент, теперь будут подорваны оперативные действия «Аль-Каиды», поскольку бен Ладен-младший отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками.
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Технологии

МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»

Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании.
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Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
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