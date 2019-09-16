Технологии
ИзвестияОколо 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД). Об уязвимости сообщили «Известиям» в компании по кибербезопасности DeviceLock.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Экономика
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Политика
В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с газового рынка
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд поделился мнением о том, что Россию пытаются вытеснить с мирового рынка газа.
Южный Федеральный вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Космос
Уфолог нашел в кратере Луны инопланетное «лицо»
Discover24 13 сентября в 06:58
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
США обвинили Россию в «оккупации Донбасса»
Америка, в лице представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, заявляет, якобы Россия продолжает оккупировать Донбасс.
ФедералПресс 01:28
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Общество
Резкое похолодание ожидает Ростовскую область
В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Кино
На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов
В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews 03:04
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске
Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
ТСН: в Харькове националисты избили участников прайд-парада
После столкновения с правоохранителями молодых посадили в автозаки и увезли в райотдел Харькова.
ИноСМИ 02:49
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Политика
МИД Ирана отверг обвинения США в атаках на Саудовскую Аравию
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии причастен Тегеран, являются ложью.
News.ru вчера в 03:24
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Политика
Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
REGNUM 02:02
Политика
Дональд Трамп подтвердил ликвидацию сына Усамы бен Ладена
Как заявил американский президент, теперь будут подорваны оперативные действия «Аль-Каиды», поскольку бен Ладен-младший отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками.
Говорит Москва 14 сентября в 09:26
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Технологии
МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»
Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании.
Ведомости 02:46
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36