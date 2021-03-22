В Минтруде подчеркнули, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка каждый месяц. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

С чего всё началось В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет В ведомстве отметили, что теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей. Российская газета вчера в 01:31