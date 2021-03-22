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РИА Новости

Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей

В Минтруде подчеркнули, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка каждый месяц. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.В источнике
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С чего всё началось

В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет

В ведомстве отметили, что теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.
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