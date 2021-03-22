Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета

В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет

В ведомстве отметили, что теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.В источнике
Слово и Дело
ИА Красная Весна
Newsler.ru
АиФ Оренбург
Kadara.ru
Народные новости
iReactor
Пятый канал
Профиль
NashGorod.ru
Вечерняя Москва
Кубанские новости
АМИТЕЛ
ВЛуки.ру
Karelia.news
Москва 24
Телеканал 360°
Infopro54
Deita.ru
Don24
SM News
Липецкое время
РИА Пензенской области
Экономика сегодня
REGNUM
Губерния-33
CT news
Лобня
Русская Планета
Хабаровские вести

Подробнее о событии

Адресная помощь. Как изменится выплата детских пособий в 2021 году

Аргументы и Фактывчера в 07:28

Имейте в виду! На одну выплату в год от государства могут рассчитывать россияне

KrasnodarMedia20 марта в 06:40

Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей

РИА Новостивчера в 05:24

Названы способы получения новых детских выплат в России

ФАНвчера в 05:00

Выплату на детей с 3 до 7 лет будут платить по-новому

Kadara.ru20 марта в 12:22

Размер выплат малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет увеличится

Липецкое время20 марта в 11:17

В Минтруде объяснили порядок оформления новой выплаты на детей

Известиявчера в 06:41
Интересное

ТПП сообщила о подготовке правительством проекта по поддержке инвестиций

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на проект кабмина сообщала, что документ, подписанный первым вице-премьером Андреем Белоусовым 18 марта, разослали в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ТПП и "Деловую Россию", а также на согласование в Центробанк, Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минстрой и другие ведомства.
Известиявчера в 07:56

Трусова исполнила 4 четверных прыжка и тройной аксель на тренировке в рамках ЧМ

Русская Ракета исполнила четыре разных четверных прыжка - лутц, флип, тулуп и сальхов, чего не могла сделать несколько месяцев из-за травмы, а также чисто прокатала короткую программу с тройным акселем.
Газета.Ruвчера в 10:05

На Украине завели дело против 23 посещавших Крым российских артистов

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 12:50