В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет
В ведомстве отметили, что теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.В источнике
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Липецкое время20 марта в 11:17