Общество
РЕН ТВОколо 150 российских моряков вернулись из испанского Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков вернулись домой из испанского Лас-Пальмаса. О том, что моряки, которые ранее не могли покинуть Испанию из-за введенных ограничительных мер, вернулись в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Власти рассчитывают вывезти калининградских моряков из Лас-Пальмаса в ближайшее время
Калининград.Ru24 апреля в 07:09
Застрявших в порту Лас-Пальмас около 200 российских моряков вывезут на родину в ближайшие время
Интерфакс - Россия24 апреля в 07:45
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Здоровье
В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого.
Orengrad.ru 08:42
Футбол
Безуглов уверен, что РПЛ можно возобновить только в конце июня
Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что розыгрыш Российской премьер-лиги следует возобновить в конце июня, так как футболистов ожидают две недели полной самоизоляции.
Нева Спорт 07:54
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Наука
Изучена связь старения с накоплением мутаций
Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru 24 апреля в 08:56
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Космос
ОАЭ доставили марсианский зонд Hope на космодром в Японии
Передачу зонда Hope («Надежда») на место его запуска в Японии подтвердили Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида, 26 апреля сообщает Gulf Business.
ИА Красная Весна 04:09
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Общество
Депутат Госдумы госпитализирован в больницу с коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета о делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил о том, что у него выявили коронавирус.
Gazeta.SPb вчера в 08:56
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Общество
Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29
Политика
США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20
25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
Общество
В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры
В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49