Около 150 российских моряков вернулись домой из испанского Лас-Пальмаса. О том, что моряки, которые ранее не могли покинуть Испанию из-за введенных ограничительных мер, вернулись в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Около 150 российских моряков вернулись из испанского Лас-Пальмаса

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