Общество

РЕН ТВРЕН ТВОколо 150 российских моряков вернулись из испанского Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков вернулись домой из испанского Лас-Пальмаса. О том, что моряки, которые ранее не могли покинуть Испанию из-за введенных ограничительных мер, вернулись в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Сотню калининградцев вывезли спецрейсом из Испании

Каскад04:13

Прямым рейсом с Канар: в «Храброво» прилетел рейс с российскими моряками

Новый Калининград.Ru03:55

Власти рассчитывают вывезти калининградских моряков из Лас-Пальмаса в ближайшее время

Калининград.Ru24 апреля в 07:09

Самолёт с калининградскими моряками вылетел из Лас-Пальмаса

Русский Западвчера в 11:11

Застрявших в порту Лас-Пальмас около 200 российских моряков вывезут на родину в ближайшие время

Интерфакс - Россия24 апреля в 07:45

В Храброво прибыл рейс из Испании с калининградскими моряками

Клопс03:08

В испанском Лас-Пальмасе «зависло» 100 жителей Калининграда

НИА-Калининград23 апреля в 00:01
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Здоровье

В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого.
Orengrad.ru 08:42
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Футбол

Безуглов уверен, что РПЛ можно возобновить только в конце июня

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что розыгрыш Российской премьер-лиги следует возобновить в конце июня, так как футболистов ожидают две недели полной самоизоляции.
Нева Спорт 07:54
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,5K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
1,9K
Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Наука

Изучена связь старения с накоплением мутаций

Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru 24 апреля в 08:56
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Космос

ОАЭ доставили марсианский зонд Hope на космодром в Японии

Передачу зонда Hope («Надежда») на место его запуска в Японии подтвердили Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида, 26 апреля сообщает Gulf Business.
ИА Красная Весна 04:09
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
65
Общество

Депутат Госдумы госпитализирован в больницу с коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета о делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил о том, что у него выявили коронавирус.
Gazeta.SPb вчера в 08:56
2,6K
Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
1,5K
Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
19
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,6K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Спорт

Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
189
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
167
Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
2
Политика

США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Здоровье

Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае

Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
50
Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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