Общество

ИнтерфаксИнтерфаксОколо 15 тысяч москвичей начнут переселение по программе реновации жилья в этом году

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
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Около 15 тысяч москвичей начнут переселение по программе реновации жилья в этом году

Интерфакс04:27

Около 15 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации в этом году

РИАМО06:05

Около 15 тысяч москвичей начнут переселяться по программе реновации в 2020 году

Вечерняя Москва05:52
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
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В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
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Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
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В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
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Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Коронавирус становится неопасным при повышенной температуре

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Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

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Жертвами коронавируса на Украине могут стать 2 млн человек

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Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
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