Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

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