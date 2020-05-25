Армия и оружие
Lenta.ruОколо 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.
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Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
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Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников
Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
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«Бавария» победит «Боруссию» Д в 28-м туре Бундеслиги
Матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария» состоится 26-го мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
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