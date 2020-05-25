с чего всё началось

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 991

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 513

Политика Путин подписал законы о дистанционном голосовании Российский лидер Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Документ доступен на портале правовой информации. 4,7K

Общество В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета. 387

Экономика «Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике "Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 649

Общество В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны. 479

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 19

Общество Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 12

Культура Реалистичные 3D-модели из «Симпсонов» напугают любого Турецкий художник Хоссейн Диба создает 3D-модели персонажей из кино и мультфильмов в своем Instagram-аккаунте.