Армия и оружие
Lenta.ruОколо 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.
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До 1,6 тыс российских наемников из ЧВК «Вагнер» покинули зону боевых действий на западе Ливии, пишет турецкое издание Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.Znak.com04:53
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