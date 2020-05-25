с чего всё началось

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

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Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой установили памятник из чёрного гранита К первой годовщине со дня смерти близкие певицы не успели установить памятник на её могиле, но сейчас выполненное из чёрного гранита надгробие уже стоит на месте захоронения. 11

Здоровье В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному коронавирусом В Венском медицинском университете провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусом.

Происшествия Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествия В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу. 90

Здоровье Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах. 286

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Общество В Архангельской области открыли еще один обсерватор На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб. 60

Кино Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.

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Наука В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.

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Общество Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19 к концу лета Москва, 25 мая 2020, 07:57 — REGNUM В России эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу лета 2020 года, заявил 25 мая президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. 659

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