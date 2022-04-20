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Около 18 американских гаубиц доставят на Украину в ближайшие дни

О планируемых поставках сообщили и власти Канады.
Общественное телевидение России
«Канада направит на Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни», — заявил Трюдо.
Известия
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Трюдо пообещал Киеву дополнительные средства на приобретение «военного оборудования».
REGNUM
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РБК

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