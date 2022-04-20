Общественное телевидение РоссииОколо 18 американских гаубиц доставят на Украину в ближайшие дниО планируемых поставках сообщили и власти Канады.Общественное телевидение России«Канада направит на Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни», — заявил Трюдо.ИзвестияКак ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Трюдо пообещал Киеву дополнительные средства на приобретение «военного оборудования».REGNUMРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РБКЧитать далееСвернутьLive24Live24Военное обозрениеSolenka.infoПодробнее о событииСША направят Украине больше артиллерииВеквчера в 16:06Джонсон, Байден и Трюдо пообещали Зеленскому прислать новые пушки, но не обещали, что они доедут до ДонбассаСвободная Прессавчера в 00:47Запад принял решение обеспечить украинскую армию артиллериейВоенное обозрение20 апреля в 02:04США, Великобритания и Канада снова будут поставлять оружие на Украину. Россия: Штаты намерены воевать до последнего украинцаИноСМИ20 апреля в 05:01Гуаньча: США, Великобритания и Канада снова будут поставлять оружие на УкраинуSolenka.info20 апреля в 05:17Около 18 американских гаубиц доставят на Украину в ближайшие дниОбщественное телевидение России20 апреля в 01:28Показать ещёОценить1,7KПоделиться