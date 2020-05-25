Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 198

Общество Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 468

Экономика Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 1,5K

Экономика В России рухнула выдача ипотеки В России в апреле объемы выданной ипотеки рухнули практически на 40% по отношению к марту текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). 450

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 65

Общество Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.

Общество Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта Высший суд страны постановил, что Volkswagen должен выкупить автомобили, оснащенные поражающими устройствами, но потребители должны принять текущую стоимость автомобиля, исходя из пробега, который они проехали с момента его покупки, а не цены покупки.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 191

Экономика ТПП предложила ввести налоговые послабления для авиаотрасли Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин подготовил для рассмотрения в правительстве ряд мер, направленных на поддержку авиаотрасли, пострадавшей в период пандемии. 5

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал развод Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись. 6

Культура В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 6

Общество Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. 2,7K

Политика Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 1

Общество ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 83

Общество В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом. 1

Космос Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.