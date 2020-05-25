Коронавирус
ТАССОколо 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 09:48
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Экономика
В России рухнула выдача ипотеки
В России в апреле объемы выданной ипотеки рухнули практически на 40% по отношению к марту текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ).
ПРАЙМ 02:29
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат
224 медика обратились в Минздрав Алтайского края по поводу проблем выплаты коронавирусной компенсации.
АМИТЕЛ 10:47
Общество
Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта
Высший суд страны постановил, что Volkswagen должен выкупить автомобили, оснащенные поражающими устройствами, но потребители должны принять текущую стоимость автомобиля, исходя из пробега, который они проехали с момента его покупки, а не цены покупки.
SpeedMe 16:42
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Экономика
ТПП предложила ввести налоговые послабления для авиаотрасли
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин подготовил для рассмотрения в правительстве ряд мер, направленных на поддержку авиаотрасли, пострадавшей в период пандемии.
News.ru 10:47
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
Культура
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 22:00
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Общество
С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Вице-премьер констатировал, что отечественный туризм стал одной из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей, которая понесла колоссальные убытки.
Интерфакс 10:22
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль 20:39
Музыка
Клип Little Big назван быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 мая в 08:52
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:35
Игры
Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Здоровье
В Амурской области провели около 38 тысяч тестов на коронавирус
В Амурской области на утро 25 мая число инфицированных коронавирусом составило 355 человек, за сутки – 15.
RuNews24.ru 00:55
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04