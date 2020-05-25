Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 602

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 844

Общество Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе. 428

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 379

Общество Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. 130

Общество ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 27

Авто Бесшумная гонка – электрический Porsche Taycan Turbo S против Tesla Model S P100D На старом аэродроме состоялось состязание двух электрокаров, в заезде приняли участие Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D.

Политика Небензя обвинил США в создании протектората из Украины США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Экономика Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 1,5K

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 26

Происшествия В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ Костромские следователи возбудили уголовное дело о продаже местной фирмой партии аппаратов ИВЛ с истекшим сроком хранения во Владимир.