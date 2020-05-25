Коронавирус
ТАССОколо 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Культура
Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Pravda.Ru 09:32
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Здоровье
Представитель оперштаба порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на сайте для быстрого получения пропусков в случае возврата к жесткому карантину
Представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Паутов порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на специальном сайте для быстрого получения пропусков на сотрудников в случае возвращения ограничительных мер в регионе.
Каспий.Инфо 10:59
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Наука
Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
Авто
Бесшумная гонка – электрический Porsche Taycan Turbo S против Tesla Model S P100D
На старом аэродроме состоялось состязание двух электрокаров, в заезде приняли участие Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D.
Car.ru 08:02
Происшествия
Суд в Москве арестовал захватившего заложников в банке
Коммерсантъ 08:59
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
В Сети появились фотографии обновленного немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W223, который существенно модернизировали.
Faktom 13:18
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Происшествия
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ
Костромские следователи возбудили уголовное дело о продаже местной фирмой партии аппаратов ИВЛ с истекшим сроком хранения во Владимир.
Российская газета 12:04
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57