Коронавирус
ТАССОколо 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
Общество
В России есть все условия для отдыха, заявил вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России есть все условия для того, чтобы провести отпуск.
РИА Новости 10:03
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50
Экономика
ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности
ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет развернуть сделку по продаже в 2017 году «Открытие холдингу» алмазодобытчика «АГД Даймондс».
Коммерсантъ 15:04
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
Китайская компания Xiaomi представила новую бюджетную модель телевизора в линейке Mi TV Pro.
NewInform 10:22
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат 22 мая в 13:15
Общество
Эпидемиолог: универсальной вакцины от коронавируса может и не быть
По словам специалиста, действие вакцины может отличаться для разных групп населения, в числе которых пенсионеры, молодые люди, беременные, дети любых возрастов.
Вести.Ru 15:25
Футбол
Кабальеро о ЧМ-2018: «После моей ошибки с хорватами мне угрожали расправой»
На следующий день после моей ошибки на чемпионате мира у каждого был мой номер.
Sports.ru 16:41
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Общество
Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта
Узнав вердикт, Volkswagen заявил, что срочно будет работать с владельцами по соглашению, согласно которому они будут хранить транспортные средства для единовременной компенсации.
SpeedMe 16:42
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Кино
Джонни Депп исполнит роль Федерико Феллини
Культуромания 12:04
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com 14:46