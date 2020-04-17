Экономика
ТАССОколо 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих
Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут 1-1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.
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Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний
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Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 10:10
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Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета от коронавируса.
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Количество заразившихся коронавирусом кузбассовцев выросло
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VSE42.RU вчера в 00:23
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Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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