Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут 1-1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.

Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих

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