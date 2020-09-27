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Азербайджанские военные потеряли около 200 человек, заявил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян во время брифинга. Он утверждает, что около двух сотен военных азербайджанской стороны были убиты в ходе обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха.