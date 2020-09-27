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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Около 200 азербайджанских военных погибли в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные потеряли около 200 человек, заявил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян во время брифинга. Он утверждает, что около двух сотен военных азербайджанской стороны были убиты в ходе обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
РИА Новостивчера в 10:31
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Общественная служба новостей

Около 200 азербайджанских военных погибли в Нагорном Карабахе

Общественная служба новостейвчера в 15:48
Snob.ru

В Нагорном Карабахе погибли около 200 военных Азербайджана

Snob.ruвчера в 14:06
Сиб.фм

Подробности боёв в Нагорном Карабахе: 10 погибших и угроза большой войны

Сиб.фмвчера в 07:48
Вечерняя Москва

Шестнадцать армянских военных погибли при столкновениях в Нагорном Карабахе

Вечерняя Москвавчера в 11:42
Регион online

В Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военнослужащих

Регион onlineвчера в 11:27
Евразия Daily

В Карабахе погибли около 200 азербайджанских военных

Евразия Dailyвчера в 13:47
ИА Красная Весна

В Нагорном Карабахе сообщили число погибших в боях военных

ИА Красная Веснавчера в 06:30

Министр здравоохранения Украины рассказал, когда тест на COVID-19 бесплатен

Министр здравоохранения подчеркнул, что речь идет именно о ИФА-тесте, а не о ПЦР-тестирования, который стоит дороже и позволяет выявит коронавирус на ранних стадиях и бессимптомном течении болезни.
ИА Красная Веснавчера в 14:58

В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали.
REGNUMвчера в 06:11
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Не последнее поколение: Фил Спенсер подтвердил, что Xbox Series X и Xbox Series S не станут последними консолями от Microsoft

В рамках свежего интервью с Yahoo Finance глава подразделения Xbox Фил Спенсер поделился важной новостью – предстоящие консоли нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S не станут последними игровыми устройствами от Microsoft.
Srnskвчера в 01:23

Холдинг «Красный восток» продал часть ферм

Холдинг "Красный восток" продал часть ферм Третий российский производитель молока — казанский агрохолдинг "Красный восток", основанный погибшим экс-депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, начал избавляться от активов.
Коммерсантъ17:55