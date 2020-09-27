Около 200 азербайджанских военных погибли в Нагорном Карабахе
Азербайджанские военные потеряли около 200 человек, заявил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян во время брифинга. Он утверждает, что около двух сотен военных азербайджанской стороны были убиты в ходе обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха.В источнике
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Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
РИА Новостивчера в 10:31
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Около 200 азербайджанских военных погибли в Нагорном Карабахе
Общественная служба новостейвчера в 15:48
Шестнадцать армянских военных погибли при столкновениях в Нагорном Карабахе
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