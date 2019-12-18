Армия и оружие

Вести.RuВести.RuОколо 200 боевиков атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Около двухсот боевиков атаковали позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. По словам генерал-майора Юрия Боренкова, ранены 12 сирийских военных.
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В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

RT на русском14:33

В Идлибе 12 сирийских военных пострадали в результате атаки боевиков

РБК15:01

В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

Российская газета14:53

В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

РЕН ТВ15:18

Около 100 боевиков на танках атаковали сирийских военных

Известия14:28

На сирийскую армию напали сотни боевиков

РИА Новости14:05

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

ТАССвчера в 14:00
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Армия и оружие

Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться

Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Avia.pro вчера в 01:13
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
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Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

REGNUM 16 декабря в 03:42
Общество

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Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Политика

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика

Выдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
BFM.ru 02:04
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Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.
Что происходит 15:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ

Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
iReactor 00:32
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru 05:22
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Вести.Ru 19:25
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science 08:46
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 16 декабря в 08:08
Общество

В Великобритании разработали уникальный унитаз

Свободная Пресса 14:33
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

РБК 12:24
Киберспорт

В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi

CyberSport.ru 17:41
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
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В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»

В Китае готовятся запустить в работу «искусственное Солнце» - устройство, которое вырабатывает энергию, подобную той, что есть в центре Солнца, сообщает Newsweek.
NewInform 06:17
Происшествия

Крупное ДТП с автобусом произошло на трассе в Карелии

В среду в 16:10 на 708-м километре трассы "Кола" водитель Nissan Almera врезался в автобус, в котором находилось 15 пассажиров.
Москва 24 14:02
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