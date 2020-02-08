Общество

RT на русскомRT на русскомОколо 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE. Отмечается, что выспышка норовируса произошла в казино L'Auberge.
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Вспышка норовируса в США поразила 200 человек

REGNUMвчера в 21:23

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

RT на русскомвчера в 22:29

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Вести.Ruвчера в 21:53

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

Российская газетавчера в 21:46

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РБКвчера в 23:02

В американском казино 200 человек заразились норовирусом

РЕН ТВвчера в 21:08

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РИА Новостивчера в 21:04
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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит

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Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
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Китайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса

В ходе исследований китайские ученые выяснили, что бетакоронавирус панголинов на 99% схож по своей структуре с коронавирусом, который поражает человека.
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Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
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Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»

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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

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США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
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