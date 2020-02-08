Общество

RT на русскомRT на русскомОколо 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE. Отмечается, что выспышка норовируса произошла в казино L'Auberge.
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В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

Российская газетавчера в 21:46

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

RT на русскомвчера в 22:29

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Вести.Ruвчера в 21:53

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РБКвчера в 23:02

Вспышка норовируса в США поразила 200 человек

REGNUMвчера в 21:23

В американском казино 200 человек заразились норовирусом

РЕН ТВвчера в 21:08

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РИА Новостивчера в 21:04
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Технологии

Солнечные батареи научат вырабатывать энергию даже ночью

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:01
Происшествия

В Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

Радио Sputnik 01:42
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС 06 февраля в 17:25
Баскетбол

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В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
LiveSport.ru вчера в 14:13
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новый кроссовер Hyundai Creta.
Автоновости дня 06 февраля в 03:55
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Музыка

Игорь Матвиенко отметит юбилей концертами в Москве

REGNUM 06 февраля в 05:29
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Футбол

Месси все-таки не собирается уходить из «Барселоны»

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Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Здоровье

Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Pravda.Ru 05 февраля в 02:28
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Футбол

Бывший игрок «Тамбова» подписал контракт с киевским «Динамо»

Экс-футболист «Тамбова» Олабиран Муйива, более известный как Бенито, подписал контракт на 3. 5 года с киевским «Динамо».
Спорт день за днем вчера в 15:27
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет вчера в 00:14
Технологии

Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов

Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Российская газета 05 февраля в 08:22
Происшествия

Арестован обвиняемый в поджоге Никулинского суда

Московский Комсомолец вчера в 10:25
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Кино

DeLorean из сцены «Назад в будущее» заменили на Tesla Cybertruck

Автор канала Elon McFly создал компьютерную модель Tesla Cybertruck и использовал её для того, чтобы заменить оригинальный DeLorean DMC-12 в одной из культовых сцен фильма «Назад в будущее».
Журнал Авто.ру 06 февраля в 12:47
Авто

Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana

В салоне "заокеанского" паркетника установили дисплей информационно-развлекательного комплекса большего размера (такой же, как и у купеобразного кросса Arkana), вентиляционные дефлекторы прямоугольной формы (у донора - круглой) и иное рулевое колесо.
Новые автомобили 06 февраля в 07:36
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

РИА Новости 01:11
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
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