Коронавирус
КоммерсантъОколо 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая
С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
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С 12 мая на промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 11:14
Около 200 тыс. работников вернутся с 12 мая на предприятия промышленности Москвы
Агентство Москва07 мая в 10:11
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до показателя в 1,06, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 06:17
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 13:01
Общество
В Москве умерли 58 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 58 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили в оперштабе.
Коммерсантъ 17:39
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Армия и оружие
Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы
"Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова президента.
РИА Новости 17:36
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Кино
Фанаты выпустили трейлер короткометражки по Cyberpunk 2077
Трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube.
News.ru 16:39
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Путин обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
РИА Новости 08:10
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Политика
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус
Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Происшествия
Захарова ответила на осквернение постамента памятника Коневу в Праге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что осквернение вандалами памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу характеризует тех, кто совершил этот поступок.
Известия 15:17
Футбол
Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 09:25
Армия и оружие
В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости 06 мая в 21:03
Общество
Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43