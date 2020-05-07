С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

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