с чего всё началось

Все строительные и промышленные предприятия с 12 мая приступят к работе. На свои рабочие места вернется порядка 200 тысяч сотрудников, впоследствии их число вырастет до 500 тысяч.

С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,7K

Общество Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война". 719

Здоровье В Амурской области за сутки выявлено еще 12 заболевших коронавирусом Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 9 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 12 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 42

Наука На распространение коронавируса не влияет климат Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях. 3

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Общество Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 10

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 502

Здоровье Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости. 41

Политика Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу. 1,7K

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 73

Происшествия Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.

Здоровье Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». 111

Единоборства Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.