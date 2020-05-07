Коронавирус

Москва 24Москва 24С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

Все строительные и промышленные предприятия с 12 мая приступят к работе. На свои рабочие места вернется порядка 200 тысяч сотрудников, впоследствии их число вырастет до 500 тысяч.
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Среди них — пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, проинформировали на сайте
 газеты «Москва.Центр».
Каретный ряд07 мая в 14:04

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С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

Москва 2407 мая в 14:28

Около 200 тысяч работников смогут вернуться на промпредприятия Москвы с 12 мая

Вечерняя Москва07 мая в 10:07

Готовы ли промышленные и строительные предприятия вернуться к работе?

BFM.ru07 мая в 11:41

Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

Коммерсантъ07 мая в 10:13

С 12 мая на предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч работников

Глас Народа07 мая в 10:12

Около 200 тыс. работников вернутся с 12 мая на предприятия промышленности Москвы

Агентство Москва07 мая в 10:11

С 12 мая на промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 11:14
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 07 мая в 02:07
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Общество

Владимир Путин обратился к участникам «Бессмертного полка»

Сегодня, 9 мая, Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к участникам акции «Бессмертный полк».
БрянскToday вчера в 08:53
1,6K
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 15:29
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Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы

Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений.
РИА Новости вчера в 14:22
3
Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости вчера в 00:07
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Происшествия

В Хакасии уже 425 человек заболели коронавирусом

ИА 1-Line 00:23
3
Общество

ВВС США заявили о взрыве российского бака в космосе

Известия вчера в 19:19
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Здоровье

В Амурской области за сутки выявлено еще 12 заболевших коронавирусом

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 9 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 12 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 04:41
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Наука

На распространение коронавируса не влияет климат

Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 08 мая в 09:12
3
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,7K
Общество

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:43
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Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
18
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
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Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 03:08
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,2K
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Политика

Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском вчера в 10:25
1,7K
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Здоровье

Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане

Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета 08 мая в 07:03
111
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Единоборства

Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру

После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.
Lenta.ru 00:25
Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
755
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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