Коронавирус
Москва 24С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
Все строительные и промышленные предприятия с 12 мая приступят к работе. На свои рабочие места вернется порядка 200 тысяч сотрудников, впоследствии их число вырастет до 500 тысяч.
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с чего всё началось
Среди них — пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, проинформировали на сайте газеты «Москва.Центр».Каретный ряд07 мая в 14:04
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Около 200 тысяч работников смогут вернуться на промпредприятия Москвы с 12 мая
Вечерняя Москва07 мая в 10:07
С 12 мая на предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч работников
Глас Народа07 мая в 10:12
Около 200 тыс. работников вернутся с 12 мая на предприятия промышленности Москвы
Агентство Москва07 мая в 10:11
С 12 мая на промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 11:14
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Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
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В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 15:29
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Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
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АСН24 вчера в 04:41
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Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 08 мая в 09:12
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РИА Новости вчера в 05:07
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В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:43
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Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
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News.ru вчера в 05:59
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
Единоборства
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Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
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РИА Новости вчера в 16:56
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Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
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RT на русском вчера в 10:25
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В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
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REGNUM вчера в 06:47
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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RT на русском вчера в 22:10
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Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
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Парламентская газета 08 мая в 07:03
Общество
Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Единоборства
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Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56