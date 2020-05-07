Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОколо 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

Москва 2407 мая в 14:28

Около 200 тысяч работников смогут вернуться на промпредприятия Москвы с 12 мая

Вечерняя Москва07 мая в 10:07

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

РБК07 мая в 11:22

Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

Коммерсантъ07 мая в 10:13

С 12 мая на предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч работников

Глас Народа07 мая в 10:12

Около 200 тыс. работников вернутся с 12 мая на предприятия промышленности Москвы

Агентство Москва07 мая в 10:11

С 12 мая на промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Вести.Ru 05:27
562
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском 03:22
852
Общество

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

Интерфакс 07:55
75
Общество

Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Александр Мясников якобы потребовал от журналистки и блогера Ирины Шихман оплату за интервью с ним.
РИА Новости вчера в 13:27
259
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
401
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,5K
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева

РИА Новости 05:53
17
Политика

Путин в Кремле провел смотр Президентского полка

Президент Владимир Путин 9 мая на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка.
Московский Комсомолец 06:46
22
Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

РИА Новости 04:22
13
Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
10
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Происшествия

Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса

В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
128
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
528
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
144
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском 03:08
307
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

РБК вчера в 07:23
110
Экономика

Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»

Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги".
Газета.Ru 06 мая в 01:27
9K
Общество

Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая

Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
ТАСС 07:49
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
2,1K
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45
1,4K
Общество

В Карелии самый крупный очаг заражения зафиксирован у фельдъегерей

В Карелии за сутки подтверждено сразу 20 случаев коронавирусной инфекции — это рекордный прирост с начала эпидемии, общее число инфицированных к 9 мая достигло 148 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
DP.RU 05:56
5
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 07 мая в 04:35
2,7K
Политика

Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы

Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
SM News 05:29
Хоккей

Любимов стал игроком «Спартака»

Матч ТВ 06:34
1
Игры

Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
Общество

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
59
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
41
Происшествия

В Калининграде возбудили уголовное дело за репост публикации о взрыве в архангельском управлении ФСБ

Калининградку обвиняют в том, что она сделала репост записи сообщества «Народная самооборона» во «ВКонтакте», посвященный 17-летнему анархисту, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года.
Эхо Москвы 08:04
1
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
832
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
158
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное