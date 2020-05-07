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КоммерсантъОколо 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая
С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
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Около 200 тысяч работников смогут вернуться на промпредприятия Москвы с 12 мая
Вечерняя Москва07 мая в 10:07
С 12 мая на предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч работников
Глас Народа07 мая в 10:12
Около 200 тыс. работников вернутся с 12 мая на предприятия промышленности Москвы
Агентство Москва07 мая в 10:11
С 12 мая на промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07 мая в 11:14
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Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
РБК вчера в 07:23
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Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»
Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги".
Газета.Ru 06 мая в 01:27
Общество
Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая
Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
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Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
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В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
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Коммерсантъ вчера в 12:45
Общество
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Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
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Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
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В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
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В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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