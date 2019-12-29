Политика
Pravda.RuЧасть пленных отказалась от обмена в Донбассе
По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск". Около 20 человек изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
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Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда
Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Хоккей
Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ
На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Политика
Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым
Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику ПАОКа
Агент защитника греческого ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал подтвердил заинтересованность в игроке московского "Локомотива", передает Sport24.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Армия и оружие
Броня крепка: Украина провела демонстративные учения танков в Донбассе
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Технологии
Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года
В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже вовсю готовят к релизу новые консоли, и на их производства требуются большие объёмы комплектующих.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
Футбол
«Рейнджерс» впервые за девять лет обыграл на выезде «Селтик»
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Селтик» в матче 21-го тура чемпионата Шотландии.