По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск". Около 20 человек изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе

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