Политика

Pravda.RuPravda.RuЧасть пленных отказалась от обмена в Донбассе

По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск". Около 20 человек изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
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В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Национальная служба новостей07:31

Две девушки не захотели возвращаться на Украину в рамках процедуры обмена

REGNUM08:17

Двадцать донбассовцев захотели остаться на украинской территории

News.ru04:39

55 на 87: идет процесс обмена пленными между ДНР и Украиной

ТК Звезда06:08

Две пленные девушки из списка Киева решили остаться в ДНР

Московский Комсомолец06:56

Около 20 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Lenta.ru05:02

Два человека отказались участвовать в обмене пленными и остались в ДНР

Известия07:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
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Агент защитника греческого ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал подтвердил заинтересованность в игроке московского "Локомотива", передает Sport24.
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«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

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В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
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Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
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Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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