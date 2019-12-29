Политика
Национальная служба новостейВ Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru. Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.
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Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
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Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
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Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами
Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Политика
Обмен начался: появились первые фото пленных украинцев
Еще в 07:37 по Москве в ЛНР сообщили о старте обмена, в это время в сторону "Майорска" выехали автобуса с пленными украинцами, которых в республике планировали передать Киеву, сообщает Российский Диалог со ссылкой на "Обозреватель".
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Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу
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В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
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В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.
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Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
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Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
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США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
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«Думаю, в первом-втором раунде можно попробовать в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», - заявил Нурмагомедов-старший.
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Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
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Volkswagen начал прием заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7
Компания Volkswagen начала предварительный прием заказов на новый кроссовер Jetta VS7.