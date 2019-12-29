По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru. Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

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