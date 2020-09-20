Порядка 20 активистов были задержаны во время несанкционированных митингов в Белоруссии, сообщает корреспондент Интерфакса. Группы протестующих, как сообщил он, в настоящий момент продолжают двигаться от стелы "Минск — город-герой" по направлению к Дворцу Независимости.