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NewInform
NewInform

Около 20 человек задержали в ходе несогласованных митингов в Минске

Порядка 20 активистов были задержаны во время несанкционированных митингов в Белоруссии, сообщает корреспондент Интерфакса. Группы протестующих, как сообщил он, в настоящий момент продолжают двигаться от стелы "Минск — город-герой" по направлению к Дворцу Независимости.В источнике
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Московский Комсомолец

Марш оппозиции в Минске впервые не смог собрать 100 тыс человек

Московский Комсомолецвчера в 09:46
Эхо Москвы

«Интерфакс»: Воскресный марш оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек

Эхо Москвывчера в 09:32
РБК

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБКвчера в 08:20
Znak.com

В Минске начались задержания на шествии оппозиции

Znak.comвчера в 08:36
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфаксвчера в 07:59
Фонтанка.Ру

В Минске начались задержания протестующих. Людей с флагами ОМОН отлавливает по всему городу

Фонтанка.Рувчера в 07:51
РЕН ТВ

Задержания начались на акции оппозиции в Минске

РЕН ТВвчера в 07:33

Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) порассуждал о кадровой ситуации в команде.
Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов
RT на русскомвчера в 15:10

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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Ростовский дирижер крепит культурные связи с Эстонией

Художественному руководителю и главному дирижеру Ростовского академического симфонического оркестра предстояло исполнить вместе с музыкантами Новосибирского академического симфонического оркестра новое произведение эстонского композитора Арво Пярта «Плащаница».
Наше время (г. Ростов-на-Дону)19 сентября в 09:04

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:46
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Более 200 британских парашютистов десантировались на полигоне Украины

Около 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере, высадились на Терновский полигон, где они участвуют в совместных маневрах с украинскими военными.
Аргументы недели19 сентября в 13:28
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Высокая стоимость отечественных лекарств от COVID-19 объясняется большим спросом, при этом еще нужно доказать эффективность данных препаратов и не позволять распространять их бесконтрольно, заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.
Live24вчера в 01:18
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Губернатор Приморья договорился о поставках товаров из Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
ТАССвчера в 07:26
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