Около 20 человек задержали в ходе несогласованных митингов в Минске
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Порядка 20 активистов были задержаны во время несанкционированных митингов в Белоруссии, сообщает корреспондент Интерфакса. Группы протестующих, как сообщил он, в настоящий момент продолжают двигаться от стелы "Минск — город-герой" по направлению к Дворцу Независимости.В источнике
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