Активисты движения "Гражданское общество" вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола возле здания МВД на Петровке 38, сотрудники правоохранительных органов задерживают пикетчиков, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

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