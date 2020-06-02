Происшествия
ИнтерфаксОколо 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия
Активисты движения "Гражданское общество" вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола возле здания МВД на Петровке 38, сотрудники правоохранительных органов задерживают пикетчиков, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
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Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
Слово и Дело вчера в 09:19
Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
Энергетика
Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель
Лондон, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
REGNUM 04:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Общество
В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный
Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.
Lenta.ru 12:43
Гаджеты
Новейший телевизор Nokia Smart TV показали перед анонсом
Территория новостей 10:01
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Означает ли это, что Анастасия намекнула на тайную свадьбу с Тимати или же такое обращение к ней было исключительно в этом сертификате, пока неизвестно.
WMJ.ru 13:33
Здоровье
Названы условия, при которых врач из поликлиники должен сделать пациенту тест на КОВИД
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева назвала условия, при которых амбулаторный врач должен сделать пациенту тест на коронавирусную инфекцию.
Невские Новости 12:05
Гаджеты
Microsoft временно отменила выпуск майского обновления Windows 10
Компания Microsoft озвучила реальные проблемы в последнем обновлении Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера переболел коронавирусом
Оказалось, что 45-летний многодетный отец заразился тем самым коронавирусом и самоизолировался дома. COVID-19 нашли и у членов его семьи.
НТВ вчера в 11:48
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
Российская газета 12:51
Футбол
Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Здоровье
Прокурор рассказал о «смещении акцентов» в проверках Роспотребнадзора
По словам прокурора области Сергея Филипенко, проверки показали, что в ряде медучреждений несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку санитарные предписания не выполняются, лицам с диагнозом "внебольничная пневмония", людям старше 65 лет и контактным с инфекцией медработникам тестирования не проводятся.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:45
Здоровье
AP: в ВОЗ жаловались на задержку Китаем данных по коронавирусу
AP отмечает, что несмотря на публичные похвалы китайского правительства за быструю реакцию на эпидемию коронавируса, чиновники ВОЗ неоднократно жаловались в частном порядке на задержку информации Китаем.
Телеканал RTVI 06:36
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
В Калужской области в среду откроются салоны красоты и парикмахерские
Калужская область со среды переходит на первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.
РИА Новости 14:15
Политика
В США поразились качеством работы военных картографов СССР
Автор статьи Грег Миллер отметил, что на картах указывалось даже расположение автобусных остановок.
RuNews24.ru 12:49