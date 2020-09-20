Общество
ТАССВ ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек
Более 10 человек на текущий момент задержаны в ходе проходящих в Минске протестных акций. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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Общество
Умер ведущий телешоу «Русское лото» Михаил Борисов
Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.
Интерфакс 02:52
Происшествия
Массово погибших в Балакове ворон проверят на птичий грипп
Управление ветеринарии при правительстве Саратовской области прокомментировало новость о массовой гибели ворон в Балакове.
Saratovnews 06:09
Политика
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.
Газета.Ru 08:47
Экономика
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
Сын Лукашенко рассказал об учебе дочерей в элитной школе Минска
Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко 20 сентября сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в одной из элитных школ Минска.
Известия 07:59
Армия и оружие
The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Российский гиперзвуковой боевой блок «Авангард» не представляет для США серьезной угрозы, считает автор статьи, опубликованной в журнале The National Interest.
РБК вчера в 22:27
Политика
Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.
Lenta.ru 05:41
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings 08:59
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России
Фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России, проходящем в Сызрани.
Lenta.ru 10:31
Политика
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новости вчера в 08:52
Общество
Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ
Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, но в ПФР пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать пенсионерам в рамках конкретных регионов.
Evo-rus.com 09:59
Общество
Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса
Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался на 56-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, отмечает издание.
ТАСС 07:23
Кино
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме «Возвращение Мухтара»
Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа.
РИА Новости 10:12
Политика
Роухани заявил о крахе попыток США восстановить санкции против Ирана
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что попытки США восстановить санкции ООН против Тегерана потерпели крах.
Коммерсантъ 08:45
Общество
Вирусолог отметил необычность распространения коронавируса в России
В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию.
Газета.Ru 03:06
Футбол
Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов
ЦСКА показал убыток за 2019 года в размере 66 миллионов долларов.
Евро-футбол.ру вчера в 14:31
Здоровье
Врачи и вирусологи поделились своим мнением о российских препаратах от коронавируса
В BFM.ru узнали о мнении врачей об этих препаратах и их цене, а также о том, будут ли они назначать их своим пациентам и принимать сами.
Каспий.Инфо вчера в 13:11
Происшествия
Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом
РИА Новости 09:34
Здоровье
Названы два самых ранних признака дефицита B12
B12 играет важную роль в работе организма. Например, он создает ДНК и красные кровяные тельца.
ToDay News Ufa 09:54
Экономика
Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русском 08:01
Общество
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Ведомости 04:05
Общество
В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 05:09
Общество
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином.
Газета.Ru 02:42
Технологии
На iOS 14 без платной подписки перестала работать одна функция YouTube
Журналисты заметили, что мобильная версия сайта YouTube перестала поддерживать режим «картинка в картинке» на iOS 14.
Ferra 09:32
Общество
В сеть слили личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси
Telegram-канал Nexta опубликовал персональные данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, причастных к причинению вреда протестующим.
Первый Севастопольский 07:01
Происшествия
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области.
РИА Новости 06:39
Футбол
«Тоттенхэм» выиграл первый матч в сезоне АПЛ благодаря покеру корейца
«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 08:55