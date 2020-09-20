Общество

ТАССТАССВ ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

Более 10 человек на текущий момент задержаны в ходе проходящих в Минске протестных акций. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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ГУВД Минска подтвердило задержание протестующих

Российская газета08:21

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБК08:20

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

ТАСС08:27

В Минске задержаны более 10 протестующих

Газета.Ru08:40

Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

RT на русском08:37

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Интерфакс07:59

МВД: в Минске задержали более 400 протестующих

НТВ04:13
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«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
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Фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России, проходящем в Сызрани.
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Роухани заявил о крахе попыток США восстановить санкции против Ирана

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В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию.
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Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов

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Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

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В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России

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В сеть слили личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси

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