Более 10 человек на текущий момент задержаны в ходе проходящих в Минске протестных акций. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

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