Экономика
Вести.RuОколо 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты
Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
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Происшествия
В Свердловской области зафиксировано 357 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 04:25
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik вчера в 08:05
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Здоровье
За сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
За последние сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Рифей-Пермь 03:42
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова заметно сдала после смерти сына
Подруга Моргуновой Нелли Кобзон рассказала, что на данный момент Светлана пребывает в удручающем состоянии.
RuNews24.ru 03:21
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Здоровье
Сергей Морозов: «За последние сутки в Ульяновской области госпитализировано 22 человека с коронавирусом»
Только за последние сутки госпитализировано 22 человека.
Ульяновская правда 04:31
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:56
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru вчера в 02:33
Происшествия
В Ярославле трагически погиб священник
Российская газета 04:40
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда вчера в 13:18
Общество
ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной
Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Вести.Ru 03:47
Общество
В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Общество
Режим ограничений смягчили в Ростовской области
На территории Ростовской области еще немного ослабили режим ограничений, введенный из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 31 марта.
Kursk.com вчера в 12:40
Политика
МИД КНР прокомментировал новую стратегию ядерного сдерживания России
«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности», — сказал официальный представитель, отметив, что власти Китая обратили внимание на данное событие.
REGNUM 04:38