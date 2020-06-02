Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Происшествия В Свердловской области зафиксировано 357 новых случаев коронавируса В Свердловской области за минувшие сутки было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом.

Космос Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО. 1

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 264

Здоровье За сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса За последние сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,8K

Шоу-бизнес Светлана Моргунова заметно сдала после смерти сына Подруга Моргуновой Нелли Кобзон рассказала, что на данный момент Светлана пребывает в удручающем состоянии.

Политика Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. 94

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1K

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук. 28

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук показала подросшую дочь В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию. 11

Политика МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. 1

Общество В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.

Общество Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты. 83

Общество ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Общество В октябре по всей России проверят системы оповещения населения Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 2

Общество Режим ограничений смягчили в Ростовской области На территории Ростовской области еще немного ослабили режим ограничений, введенный из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 31 марта. 128