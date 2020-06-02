Экономика

Вести.RuВести.RuОколо 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
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Новости за ночь: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

Национальная служба новостей01:02

Опрос: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

VSE42.RUвчера в 12:50

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Вести.Ruвчера в 10:41

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Lenta.ruвчера в 11:34

Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

РБКвчера в 10:50

Часть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Ореанда-Новостивчера в 12:09

Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

ПРАЙМвчера в 09:46
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области зафиксировано 357 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 04:25
Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik вчера в 08:05
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Здоровье

За сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса

За последние сутки в Пермском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Рифей-Пермь 03:42
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова заметно сдала после смерти сына

Подруга Моргуновой Нелли Кобзон рассказала, что на данный момент Светлана пребывает в удручающем состоянии.
RuNews24.ru 03:21
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Здоровье

Сергей Морозов: «За последние сутки в Ульяновской области госпитализировано 22 человека с коронавирусом»

Только за последние сутки госпитализировано 22 человека.
Ульяновская правда 04:31
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:56
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Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru вчера в 10:02
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Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

REGNUM 04:29
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Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни

Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала подросшую дочь

В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru вчера в 02:33
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Происшествия

В Ярославле трагически погиб священник

Российская газета 04:40
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Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
1
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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Единоборства

Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
Общество

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда вчера в 13:18
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Общество

ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Вести.Ru 03:47
Общество

В октябре по всей России проверят системы оповещения населения

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
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Армия и оружие

В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
3
Общество

Режим ограничений смягчили в Ростовской области

На территории Ростовской области еще немного ослабили режим ограничений, введенный из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 31 марта.
Kursk.com вчера в 12:40
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Политика

МИД КНР прокомментировал новую стратегию ядерного сдерживания России

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности», — сказал официальный представитель, отметив, что власти Китая обратили внимание на данное событие.
REGNUM 04:38
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