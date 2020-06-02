Экономика

Вести.RuВести.RuОколо 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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