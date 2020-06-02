Экономика

Вести.RuВести.RuОколо 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
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Часть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Ореанда-Новости12:09

Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

РБК10:50

Удвоилось число россиян, потерявших в зарплате из-за кризиса

Росбалт11:30

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Lenta.ru11:34

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Вести.Ru10:41

Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

ПРАЙМ09:46
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Политика

МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
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Политика

Посол США в Германии ушёл в отставку

Посол США в Германии Ричард Гренелл уходит в отставку после двух лет на данном посту.
RT на русском 10:19
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Экономика

В Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
13
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Общество

Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
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Космос

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

ТАСС 11:38
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

Cобянин назвал основу эффективной борьбы с коронавирусом

Основой безопасности Москвы и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 станет вакцина, первые партии которой власти столицы рассчитывают получить осенью.
РБК 11:59
12
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия

ВККС разрешила СК возбудить уголовные дела против шести судей

В середине мая глава СК Александр Бастрыкин запросил у ВККС разрешение на возбуждение дел против семи судей.
RT на русском 09:28
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Наука

Найдено место с самым чистым воздухом на Земле

Слово и Дело 11:06
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Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Общество

Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате

РЕН ТВ вчера в 07:29
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Происшествия

Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры

Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры Правоохранительные органы спустя два дня дали комментарии по поводу штурма квартиры в Екатеринбурге, в ходе которой был застрелен 27-летний Владимир Таушанков.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:37
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
113
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев летом начнет обучение на лицензию PRO

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев скоро может получить тренерскую лицензию PRO.
Sports.ru 09:40
Общество

Более 1 тыс. туристов прибыли в санатории Кубани

Деловая газета. Юг 03:26
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