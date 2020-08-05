Происшествия
BFM.ruВ ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек. Инцидент произошел в Смидовичском районе, уточняет «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.ТАСС03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Инспектор ДПС подтвердил, что за рулем в момент ДТП был пьяный Ефремов
Сотрудник ДПС Александр Козлов, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, рассказал в зале Пресненского суда Москвы о состоянии артиста в момент аварии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 05:20
Происшествия
В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
RT на русском 04:59
Гаджеты
Международные Redmi 8 и Redmi 8A получили Android 10 без MIUI 12
Компания Xiaomi начала распространять стабильную глобальную прошивку MIUI на основе операционной системы Android 10 для смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A.
iXBT.com 06:08
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 03 августа в 12:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Культура
Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт в сентябре
Откроет программу фестиваля фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года в Москве.
БМ24 06:02
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Армия и оружие
В Белоруссии начались учения ВВС и ПВО ВС республики
В Белоруссии стартовали военные учения с участием ВВС и ПВО вооруженных сил республики.
Военное обозрение 01:01
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Экономика
Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых.
Москва 24 03:53
Космос
Лавовые океаны не могут объяснить яркость некоторых горячих экзопланет
Наблюдаемые экзопланеты типа горячих супер-Земель аномально яркие, что не объясняется наличием потоков лавы на их поверхности, заявили ученые из Массачусетского Технологического Института (MIT) 4 августа, сообщает пресс-служба MIT.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes
Вестник вчера в 01:30
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
Общество
Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике
Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Взгляд.ру 07:14
Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико» за 15 миллионов евро
По информации испанского журналиста Педро Пабло Паррадо, сумма трансфера составит от 10 до 15 миллионов евро.
Спорт день за днем 07:58
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru вчера в 13:09
Экономика
На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса.
REGNUM 07:09
Происшествия
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Происшествия
На Кубани подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 5 августа 2020, 11:51 — REGNUM 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:51
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Помолодевшая Ирина Пегова похвасталась новой прической
Преображение коснулось исключительно прически Ирины Пеговой, у которой теперь появилась задорная челка, доходящая до бровей.
Bimru.ru вчера в 07:50