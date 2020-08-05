Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

с чего всё началось

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек. Инцидент произошел в Смидовичском районе, уточняет «Интерфакс».

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

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