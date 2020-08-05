Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек. Инцидент произошел в Смидовичском районе, уточняет «Интерфакс».
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с чего всё началось

В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС03:24

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Военная прокуратура начала проверку обрушения моста в ЕАО во время учений

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В ЕАО во время учений произошло обрушение понтонного моста

RT на русском03:41

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в ЕАО

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При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек

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В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

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Двое военных пострадали при обрушении моста в ЕАО

РИА Новости04:10

20 военных пострадали при обрушении моста в Еврейской АО

РЕН ТВ03:26
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Флагман Xiaomi Mi 10 существенно упал в цене на рынке России

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В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
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В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса

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РБК 02:30
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Армия и оружие

В Белоруссии начались учения ВВС и ПВО ВС республики

В Белоруссии стартовали военные учения с участием ВВС и ПВО вооруженных сил республики.
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Общество

Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
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Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

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Лавовые океаны не могут объяснить яркость некоторых горячих экзопланет

Наблюдаемые экзопланеты типа горячих супер-Земель аномально яркие, что не объясняется наличием потоков лавы на их поверхности, заявили ученые из Массачусетского Технологического Института (MIT) 4 августа, сообщает пресс-служба MIT.
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Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

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Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
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Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
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Общество

Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике

Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико» за 15 миллионов евро

По информации испанского журналиста Педро Пабло Паррадо, сумма трансфера составит от 10 до 15 миллионов евро.
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Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа

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На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей

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Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта

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На Кубани подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 5 августа 2020, 11:51 — REGNUM 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
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Помолодевшая Ирина Пегова похвасталась новой прической

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