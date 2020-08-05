Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
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Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих. Инцидент произошел в Смидовичском районе, близ поселка имени Тельмана, где в настоящее время проводятся учения железнодорожных войск.В источнике
С чего всё началось
В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях
Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС03:24
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