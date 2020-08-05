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Вести.Ru
Вести.Ru

Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье

Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих. Инцидент произошел в Смидовичском районе, близ поселка имени Тельмана, где в настоящее время проводятся учения железнодорожных войск.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС03:24
Подробнее о событии
РБК

Военная прокуратура начала проверку обрушения моста в ЕАО во время учений

РБК07:19
ТАСС

В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

ТАСС03:24
Взгляд.ру

При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек

Взгляд.ру03:31
Интерфакс

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в ЕАО

Интерфакс03:31
RT на русском

В ЕАО во время учений произошло обрушение понтонного моста

RT на русском03:41
РИА Новости

Двое военных пострадали при обрушении моста в ЕАО

РИА Новости04:10
РЕН ТВ

20 военных пострадали при обрушении моста в Еврейской АО

РЕН ТВ03:26

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