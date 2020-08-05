В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

с чего всё началось

Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих. Инцидент произошел в Смидовичском районе, близ поселка имени Тельмана, где в настоящее время проводятся учения железнодорожных войск.

Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье

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