Происшествия
Вести.RuОколо 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих. Инцидент произошел в Смидовичском районе, близ поселка имени Тельмана, где в настоящее время проводятся учения железнодорожных войск.
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В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.ТАСС03:24
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