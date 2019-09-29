Общество
Российская газетаГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
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29 сентября в Москве пройдет митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. Что от него ждать?
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