Происшествия
Народные новостиОколо 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине
Около 20 взрывов прогремело в Харьковской области у Балаклейского военного арсенала. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС по региону. Мэр Балаклеи Иван Столбовой так же рассказал об одиночных взрывах на военном складе.
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Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
Футбол
Главой судейского комитета РФС стал Хачатурянц
Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи
О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Футбол
Молодежная сборная России переиграла Латвию в отборе к Евро-2021
Сборная Россия U21 принимала на стадионе «Ростов Арена» сверстников из Латвии. Игра проходила в рамках отборочного цикла в ЧЕ-2021.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Политика
Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Шоу-бизнес
Александр Петров подтвердил роман со Стасей Милославской
Звезды вышли в свет и перестали скрывать чувства. Известный актер Александр Петров (30) подтвердил слухи о том, что завел себе новую пассию.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Футбол
Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.