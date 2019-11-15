Происшествия

Народные новостиНародные новостиОколо 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине

Около 20 взрывов прогремело в Харьковской области у Балаклейского военного арсенала. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС по региону. Мэр Балаклеи Иван Столбовой так же рассказал об одиночных взрывах на военном складе.
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Взрывы произошли на военном арсенале в Харьковской области

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