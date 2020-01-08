Общество
Газета MetroОколо 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру
По оценкам экологов, в результате лесных пожаров на острове погибло около 25 тысяч коал – это практически половина популяции коал острова. Как отмечает агентство, бушующая стихия стала настоящей экологической трагедией. В результате лесных пожаров была сожжена одна треть территории острова Кенгуру.
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В Австралии военные ветеринары спасут животных на острове Кенгуру
Общественное телевидение Россиивчера в 17:46
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Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
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Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
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В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
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Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
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Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
«Лента» запустила процесс смены юрисдикции с BVI на Кипр
В октябре акционеры ритейлера утвердили смену юрисдикции головной компании группы с Британских Виргинских островов на Кипр.
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Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Политика
Пушков назвал здравым решение Трампа отказаться от войны с Ираном
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война с Ираном «могла бы похоронить» президента США Дональда Трампа.
Экономика
Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
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Первый канал покажет шоу Навки с участием Загитовой 12 января
Экономика
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году
В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего
В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.