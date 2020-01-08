Общество

Газета MetroГазета MetroОколо 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру

По оценкам экологов, в результате лесных пожаров на острове погибло около 25 тысяч коал – это практически половина популяции коал острова. Как отмечает агентство, бушующая стихия стала настоящей экологической трагедией. В результате лесных пожаров была сожжена одна треть территории острова Кенгуру.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

До и после: пожары сожгли треть острова Кенгуру

Российская газета01:49

Уникальные и милые звери Австралии

SM News01:19

В Австралии военные ветеринары спасут животных на острове Кенгуру

Общественное телевидение Россиивчера в 17:46

Люди вывезли коал с горящего острова Кенгуру: видео

СитиТрафиквчера в 07:50

Около 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру

Газета Metroвчера в 07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Происшествия

В Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе

REGNUM 01:40
Шоу-бизнес

Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец

Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Дни24 вчера в 11:52
Политика

Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию

Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Союзное Вече 07 января в 04:05
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Футбол

Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 года

Спорт-Экспресс 07 января в 01:00
Единоборства

Фергюсон заявил, что идёт за Хабибом Нурмагомедовым

News.ru 02:06
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

«Лента» запустила процесс смены юрисдикции с BVI на Кипр

В октябре акционеры ритейлера утвердили смену юрисдикции головной компании группы с Британских Виргинских островов на Кипр.
Milknews.ru 02:08
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

РЕН ТВ вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Накануне.Ru 01:34
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 00:29
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Политика

Пушков назвал здравым решение Трампа отказаться от войны с Ираном

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война с Ираном «могла бы похоронить» президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:40
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Экономика

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Современный Предприниматель 02:09
Общество

Первый канал покажет шоу Навки с участием Загитовой 12 января

Sports.ru вчера в 08:43
Экономика

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
Интерфакс 02:40
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего

В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Вечерняя Москва вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка

Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Paparazzi.ru вчера в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кенгуру
Остров
Третий по величине остров Австралии, после Тасмании и Мелвилла. Выделяется в отдельный регион.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное