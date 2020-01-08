По оценкам экологов, в результате лесных пожаров на острове погибло около 25 тысяч коал – это практически половина популяции коал острова. Как отмечает агентство, бушующая стихия стала настоящей экологической трагедией. В результате лесных пожаров была сожжена одна треть территории острова Кенгуру.

Около 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру

Политика Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».

Происшествия Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.

Армия и оружие Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Армия и оружие Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.

Экономика Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.