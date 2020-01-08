Общество

Газета MetroГазета MetroОколо 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру

По оценкам экологов, в результате лесных пожаров на острове погибло около 25 тысяч коал – это практически половина популяции коал острова. Как отмечает агентство, бушующая стихия стала настоящей экологической трагедией. В результате лесных пожаров была сожжена одна треть территории острова Кенгуру.
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В Австралии военные ветеринары спасут животных на острове Кенгуру

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СитиТрафиквчера в 07:50

Около 25 000 коал погибли на австралийском острове Кенгуру

Газета Metroвчера в 07:28
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

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РИА Новости 07 января в 11:26
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РБК вчера в 06:50
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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РИА Новости вчера в 06:29
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Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
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В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

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