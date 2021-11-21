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Около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Москвы получили господдержку

В 2021 году в Москве около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку властей.
Коммерсантъ
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью федеральному телеканалу подчеркнул, что в городе создали специальный фонд.
Москва.Центр
По словам Собянина, фонд обеспечивает гарантию, чтобы банки не боялись давать кредиты начинающим предпринимателям.
Anews
Максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей для начинающих предпринимателей и 100 миллионов рублей для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес.
Москва 24

Подробнее о событии

Около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Москвы получили господдержку
Коммерсантъ01:06
Мэр Москвы Собянин: 25 тысяч предприятий воспользовались мерами господдержки в 2021 году
Lenta.ru00:50
Около 25 тысяч столичных предприятий получили меры поддержки в 2021 году
Вечерняя Москва00:47
Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса Москвы
Москва 2400:46
Около 25 тыс. предприятий МСБ Москвы получили меры поддержки в 2021 году
ТАСС00:39
Около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Москве воспользовались мерами поддержки в 2021 году
Агентство Москва00:30
Собянин: более 25 тысяч московских предпринимателей воспользовались мерами господдержки
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