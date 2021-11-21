КоммерсантъОколо 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Москвы получили господдержкуВ 2021 году в Москве около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку властей.КоммерсантъМэр Москвы Сергей Собянин в интервью федеральному телеканалу подчеркнул, что в городе создали специальный фонд.Москва.ЦентрПо словам Собянина, фонд обеспечивает гарантию, чтобы банки не боялись давать кредиты начинающим предпринимателям.AnewsМаксимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей для начинающих предпринимателей и 100 миллионов рублей для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес.Москва 24Читать далееСвернутьФАНФАНLife.ruНародные новостиРБКВечерняя МоскваИА Красная ВеснаМосква.ЦентрЮжные горизонтыAnewsПодробнее о событииОколо 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Москвы получили господдержкуКоммерсантъ01:06Мэр Москвы Собянин: 25 тысяч предприятий воспользовались мерами господдержки в 2021 годуLenta.ru00:50Около 25 тысяч столичных предприятий получили меры поддержки в 2021 годуВечерняя Москва00:47Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса МосквыМосква 2400:46Около 25 тыс. предприятий МСБ Москвы получили меры поддержки в 2021 годуТАСС00:39Около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Москве воспользовались мерами поддержки в 2021 годуАгентство Москва00:30Собянин: более 25 тысяч московских предпринимателей воспользовались мерами господдержкиФАН00:21Показать ещёОценить39Поделиться