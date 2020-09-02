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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАССвчера в 08:14
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Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известиявчера в 08:25
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новостивчера в 10:40
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русскомвчера в 09:21
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ruвчера в 08:32
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАССвчера в 12:00
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ruвчера в 08:25
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБКвчера в 08:17

Подарок для Черчесова: россияне стартуют в Лиге наций игрой с сербами

В двух первых матчах со сборными Сербии и Венгрии (6 сентября) россияне будут вынуждены обходиться без полузащитников Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Александра Головина, получивших травмы.
РИА Новости17:45

Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILYвчера в 12:51
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русскомвчера в 07:26
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В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна «Майсак»

Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
РИА Новости19:08
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Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54