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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новости10:40
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русском09:21
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

ТАСС08:14

Кабмин Украины попросил Нацбанк «сбрить бороды» князьям на гривнах

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства обратился к Нацбанку страны с просьбой изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на украинских деньгах, сообщает в среду, 2 сентября, портал News24ua.
Известия10:40

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Разработчики рассказали, как SSD и 3D-звук PlayStation 5 изменят игры

Команда Far Cry 6 считает, что SSD позволит изменить взгляд на игры с открытым миром, в чем их поддерживают и авторы Hitman 3. С помощью быстрых загрузок они планируют подталкивать игроков на эксперименты — в случае провала больше не придется долго ждать продолжения игры.
CyberSport.ru06:46