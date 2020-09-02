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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАСС12:00
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русском09:21
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новости10:40
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17

Эксперт: конфронтация между США и Россией переходит в Арктику

Конфронтация между Россией и США смещается в Арктический регион, считает главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Sputnik Кыргызстан.
Вечерний курьер05:22
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live2412:20
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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«Роснефть» предлагает Германии поучаствовать в проекте «Восток Ойл»

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами.
Finam.Ru12:52

Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»

На запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального, в ведомстве ответили, что прокуратура ФРГ не информирует, кроме особых случаев, было ли проведено расследование в отношении кого-либо или было ли оно связано с определенным вопросом.
Вести.Ru04:23
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