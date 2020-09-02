Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»

На запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального, в ведомстве ответили, что прокуратура ФРГ не информирует, кроме особых случаев, было ли проведено расследование в отношении кого-либо или было ли оно связано с определенным вопросом.