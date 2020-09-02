Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
Смотрите также
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Песков заявил об отсутствии ядов в анализах Навального
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Жириновский принял участие в вакцинации от коронавируса
Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»
Жириновский принял участие в вакцинации от коронавируса
Вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Россия решила экспортировать технологию вакцины от коронавируса
Медосмотр при прививании от коронавируса «проходит в обычном порядке»
В ФРГ заявили о наличии у Навального следов вещества группы «Новичок»
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»
Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии