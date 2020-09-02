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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАСС12:00
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новости10:40
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русском09:21
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17

Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Car.ruвчера в 01:03
1

Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известия05:51
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)31 августа в 06:36
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Военное дело00:12
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъ13:59