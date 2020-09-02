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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса получат плацебо. Об этом говорится в описании пострегистрационной фазы испытаний препарата "Спутник V".В источнике
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RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русском09:21
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новости09:17
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

ТАСС08:14

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Ведомости08:34
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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В Совфеде напомнили Тихановской, чей Крым

Напомним, Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
ФАНвчера в 12:26
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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