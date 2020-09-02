Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
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Четверть добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса получат плацебо. Об этом говорится в описании пострегистрационной фазы испытаний препарата "Спутник V".В источнике
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