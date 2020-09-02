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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАСС12:00
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новости10:40
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русском09:21

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБК15:29
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)31 августа в 06:36
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Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
РИА Новости15:31
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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