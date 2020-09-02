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РИА Новости
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАССвчера в 08:14
Подробнее о событии
ТАСС

Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

ТАССвчера в 12:00
РИА Новости

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

РИА Новостивчера в 10:40
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБКвчера в 08:17
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ruвчера в 08:32
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известиявчера в 08:25
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ruвчера в 08:25
RT на русском

Около 25% участников исследования вакцины от COVID-19 получат плацебо

RT на русскомвчера в 09:21

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Анатолий Седых построит свой металлургический комплекс Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа.
Коммерсантъ1 сентября в 11:36
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Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

По словам исследователей, одной из главных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса считаются магнетары — разновидность нейтронных звезд, которые обладают экстремально сильным магнитным полем.
Live2431 августа в 12:58
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 15:31
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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