Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
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Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.В источнике
С чего всё началось
Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»
Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАССвчера в 08:14
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