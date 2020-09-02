Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет.