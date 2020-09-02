Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
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Около 10 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.В источнике
С чего всё началось
Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»
Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
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