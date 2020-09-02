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Газета.Ru
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Около 10 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
Ведомости

Четверть участников испытаний вакцины от коронавируса получат плацебо

Ведомости08:39
Говорит Москва

В Центре Гамалеи рассказали об использовании плацебо при тесте вакцины от COVID-19

Говорит Москва08:25
Известия

Около 10 тыс. испытывающих вакцину от COVID-19 добровольцев получат плацебо

Известия08:25
Газета.Ru

Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Газета.Ru08:32
Lenta.ru

Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Lenta.ru08:25
РБК

Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

РБК08:17
ТАСС

Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V»

ТАСС08:14

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Департамент полевых операций и технического сотрудничества Управления верховного комиссара ООН по правам человека запросил дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Rambler News Serviceвчера в 02:20
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Генпрокуратура РФ просит у Германии помощи по болезни Навального

«Российская сторона просит предоставить все копии экспертиз, медкарту пациента, результаты анализов на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы и отобрать биоматериал для исследований в России», — передает RT со ссылкой на запрос Генпрокуратуры РФ.
URA.Ru07:12
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38
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