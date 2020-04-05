Коронавирус
Парламентская газетаОколо 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи
«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Здоровье
Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае
Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
Происшествия
На границе Башкирии с Челябинской областью сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и просят водителей вернуться домой
Сотрудники ГИБДД на границе Башкирии с Челябинской областью «дают рекомендации возвращаться домой».
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Экономика
В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд
Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Общество
Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля
Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов
Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Футбол
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа
Ранее глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа.
Общество
Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю
Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Музыка
Григорий Лепс выпустил альбом с песнями Высоцкого
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Политика
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней в России
Режим нерабочих дней в России, который предполагается сохранять до конца месяца, может быть завершен раньше этого срока лишь в случае, если угроза распространения коронавируса COVID-19 исчезнет или будет сведена к минимуму.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
На одном из островов Греции ввели комендантский час
Власти Греции опасаются вспышки эпидемии, поэтому они решили ужесточить ограничительные меры.
Здоровье
Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
Энергетика
Российский посол подтвердил поставки нефти Беларуси без премии
Российская нефть будет поставляться в Беларусь в текущем месяце без премии, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.