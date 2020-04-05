Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаОколо 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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Форму на получение помощи за границей заполнили около 26 тысяч россиян

News.ru10:30

В Минкомсвязи подсчитали число запросивших помощь россиян за рубежом

Известия10:18

Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России

RT на русском09:45

Около 26 тысяч россиян, застрявших за рубежом, уже заполнили форму на портале госуслуг для возвращения на родину

Эхо Москвы11:05

Минкомсвязь назвала число россиян, потребовавших матпомощь за границей

РЕН ТВ09:49

На портале госуслуг для возвращения в РФ форму заполнили 26 тысяч человек

REGNUM10:05

Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

ТАСС09:39
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Здоровье

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
Происшествия

На границе Башкирии с Челябинской областью сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и просят водителей вернуться домой

Сотрудники ГИБДД на границе Башкирии с Челябинской областью «дают рекомендации возвращаться домой».
UfaTime.ru 03 апреля в 00:33
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Экономика

В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд

Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
РБК Уфа 01:50
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru 14:11
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Росбалт 09:13
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов.
АБН 12:55
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Футбол

УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа

Ранее глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа.
РИА Новости 10:51
Общество

Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю

Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.
Экономика сегодня 09:40
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Музыка

Григорий Лепс выпустил альбом с песнями Высоцкого

ИА Красная Весна 15:05
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 03 апреля в 05:55
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera 02 апреля в 05:45
Политика

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней в России

Режим нерабочих дней в России, который предполагается сохранять до конца месяца, может быть завершен раньше этого срока лишь в случае, если угроза распространения коронавируса COVID-19 исчезнет или будет сведена к минимуму.
Московский Комсомолец 03 апреля в 06:14
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

На одном из островов Греции ввели комендантский час

Власти Греции опасаются вспышки эпидемии, поэтому они решили ужесточить ограничительные меры.
ИА Красная Весна 14:45
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
Энергетика

Российский посол подтвердил поставки нефти Беларуси без премии

Российская нефть будет поставляться в Беларусь в текущем месяце без премии, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Вестник Кавказа 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
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