Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОколо 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что в Сирию с аэродрома в Северной Осетии переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированных в Чечне.
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Минобороны России сообщило о переброске 300 военных в Сирию

РБКвчера в 23:13

Опубликовано видео переброски в Сирию военных полицейских

РИА Новости00:01

Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

ТАССвчера в 22:00

Минобороны сообщило о переброске в Сирию трехсот военных полицейских из Чечни

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

Коммерсантъвчера в 22:11

В Минобороны России сообщили о прибытии около 300 военных в Сирию

RT на русскомвчера в 22:37

Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

ТК Звездавчера в 22:00
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