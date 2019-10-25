Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что в Сирию с аэродрома в Северной Осетии переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированных в Чечне.

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

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