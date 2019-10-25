Армия и оружие
ИзвестияОколо 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что в Сирию с аэродрома в Северной Осетии переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированных в Чечне.
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Минобороны сообщило о переброске в Сирию трехсот военных полицейских из Чечни
Московский Комсомолецвчера в 22:15
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