Общество
ИзвестияОколо 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она отметила, что рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.
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с чего всё началось
О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.Российская газетавчера в 11:32
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Российское гражданство за первую половину года получили около 300 тыс. иностранцев
Эхо Москвывчера в 20:06
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Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Авто
Модернизированный Toyota Fortuner начинает покорять мировой авторынок
Реализация автомобиля уже началась в Таиланде, а на данный момент появились данные о том, что автомобиль уже скоро начнет покорять и другие мировые авторынки.
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Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
Наука
Израильские ученые опровергли одно из глобальных представлений о мозге
OAnews вчера в 11:52
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 25 июля в 10:11
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Технологии
В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии
Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
РИА Новости 00:08
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
Футбол
Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
Тарантас Ньюс 00:35
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
РИА Новости 00:05
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 24 июля в 10:38
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 25 июля в 07:07
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Общество
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета вчера в 12:22
Общество
Сильные осадки ожидаются в пяти районах Забайкалья
Зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулёв сообщил о возможности выпадения сильных осадков на территориях пяти районов края.
ZAB.RU 00:20
Происшествия
Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее
В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.
Сахалин.Инфо 00:22
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Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 25 июля в 13:55
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38