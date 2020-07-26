О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.

с чего всё началось

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она отметила, что рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

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