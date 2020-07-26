Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

SutyNews 7

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она отметила, что рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.