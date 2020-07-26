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Известия
Известия

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она отметила, что рост соискателей на получение гражданства России фиксируется несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Welcome в россияне

О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.
Российская газетавчера в 11:32
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Интерфакс00:52
Коммерсантъ

С начала года гражданство РФ получили 300 тысяч иностранцев

Коммерсантъ20:34
Московский Комсомолец

Около 300 тыс. иностранцев получили паспорт РФ с начала года

Московский Комсомолец20:20
Известия

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

Известия19:55
РЕН ТВ

Гражданство России за полгода получили около 300 тыс. иностранцев

РЕН ТВ19:20
Эхо Москвы

Российское гражданство за первую половину года получили около 300 тыс. иностранцев

Эхо Москвы20:06
Российская газета

Welcome в россияне

Российская газетавчера в 11:32
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета25 июля в 07:07
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